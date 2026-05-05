Ruba cavi di rame in un' azienda | nei guai 45enne
Un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gricignano d’Aversa per aver rubato cavi di rame in un’azienda del territorio. L’indagine è partita dopo aver ricevuto una segnalazione e si è conclusa con il riconoscimento dell’uomo come responsabile del furto. Nessun'altra persona coinvolta o altri dettagli sulla refurtiva sono stati resi noti.
I carabinieri della stazione di Gricgnano d’Aversa hanno denunciato un 45enne ritenuto responsabile di un furto di materiale all’interno di un’azienda del territorio.L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia presentata dal titolare di una ditta operante nel settore impiantistico.🔗 Leggi su Casertanews.it
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