Ruba cavi di rame da una struttura sanitaria abbandonata | arrestato un 35enne

Da cataniatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di portare via quasi quattro chili di cavi di rame da una struttura sanitaria dismessa. È stato sorpreso sul fatto mentre cercava di asportare il materiale. Gli agenti hanno fermato l’uomo e sequestrato i cavi di rame, che aveva appena prelevato dal sito abbandonato.

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Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare quasi quattro chili di cavi di rame da una struttura sanitaria dismessa. Il fermo è avvenuto grazie alla pattuglia della squadra volanti che in quel momento stava effettuando un controllo del territorio nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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