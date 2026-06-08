Ruba cavi di rame da una struttura sanitaria abbandonata | arrestato un 35enne

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di portare via quasi quattro chili di cavi di rame da una struttura sanitaria dismessa. È stato sorpreso sul fatto mentre cercava di asportare il materiale. Gli agenti hanno fermato l’uomo e sequestrato i cavi di rame, che aveva appena prelevato dal sito abbandonato.