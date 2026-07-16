Rossella Cerea la sfida? Crescere senza perdere l' anima di Da Vittorio

Rossella Cerea ha affermato che la sfida del ristorante, con 60 anni di storia, tre stelle Michelin e una presenza internazionale, è di crescere senza perdere l’identità familiare. La gestione del locale, che si trova in Italia e si espande anche a Shanghai e St. Moritz, rimane legata alle radici e alla tradizione della famiglia. La proprietà e l’operato sono ancora nelle mani dei membri storici, che hanno mantenuto l’impostazione originale nel tempo.

Sessant’anni di storia alle spalle, tre stelle Michelin, una presenza internazionale che da Brusaporto arriva fino a Shanghai e St. Moritz. Ma, prima di tutto, una famiglia. È questa l’identità che continua a definire Da Vittorio, una delle realtà più autorevoli dell’alta ristorazione italiana, nata nel 1966 dall’intuizione di Vittorio e Bruna Cerea e oggi diventata un gruppo capace di coniugare eccellenza gastronomica e visione imprenditoriale. Rossella Cerea racconta il percorso di una realtà familiare diventata un’impresa globale, il ruolo delle donne in un settore in trasformazione e la sfida più grande: crescere restando fedeli a sé stessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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