Da Vittorio Mattarella nomina Bruna Cerea Cavaliere del Lavoro

Il 27 maggio il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti con cui ha nominato Bruna Cerea Cavaliere del Lavoro. La nomina è stata ufficializzata attraverso la pubblicazione dei decreti. La cerimonia di consegna avverrà in un momento successivo. La decisione riguarda riconoscimenti ufficiali per meriti nel settore economico e produttivo. La nomina si inserisce nel quadro delle onorificenze conferite per il lavoro e l’impegno professionale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato mercoledì 27 maggio i decreti con cui, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra gli insigniti figura anche Gioconda Gritti, imprenditrice bergamasca e vedova del compianto Vittorio Cerea, fondatore nel 1966 del ristorante “Da Vittorio” di Brusaporto, oggi tristellato Michelin. Figura storica del celebre ristorante, è spesso conosciuta anche con il nome di Bruna Cerea. Nata a Bergamo nel 1941, ha contribuito... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Insieme a Sara Gama per la nomina a Cavaliere della Repubblica. Un ravennate dal presidente Mattarella: "Grande emozione"Il 26 febbraio, al palazzo del Quirinale, il presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica alla ex giocatrice e...

Da Vittorio e Ruffini, l'alleanza del lusso: la famiglia di Langosteria entra nel tempio dei CereaUna nuova collaborazione nel settore della ristorazione di alta gamma vede coinvolti il gruppo di Langosteria e il gruppo dei Cerea, proprietari del...