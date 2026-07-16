Romano conferma che l’Inter non ha mai raggiunto un accordo con il Chelsea per Chalobah. Spence è il preferito, ma il club inglese chiede più di 25 milioni di euro. La trattativa tra le due società è ancora in corso, con l’Inter che valuta le possibilità di inserire Spence nel mercato. La situazione rimane aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

di Alberto Petrosilli Le ultime sul mercato nerazzurro: il giornalista Fabrizio Romano fa chiarezza sulla trattativa con il Chelsea e sul futuro dell’esterno del Tottenham. Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell’ Inter, soffermandosi in particolare sulle situazioni legate a Trevoh Chalobah e Djed Spence. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Sul difensore del Chelsea, Romano ha smentito l’esistenza di una vera trattativa tra i due club, spiegando come i contatti si siano limitati al gradimento del giocatore. CHALOBAH – « Con l’Inter non c’è mai stato un accordo per Chalobah, l’Inter non ha mai chiamato il Chelsea, ha parlato con gli agenti e aveva una preferenza del calciatore due settimane fa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Romano spiega: «Inter, non c’è mai stato un accordo per Chalobah. Spence è il preferito, ma servono più di 25 milioni»

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