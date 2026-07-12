L’Inter sta valutando nuovi acquisti per la difesa. Chalobah è il candidato principale, ma è in corsa anche Lucumí. La società sta analizzando le opzioni per rinforzare il reparto arretrato.

di Francesco Aliperta L’Inter pensa al reparto arretrato: Chalobah resta il preferito per la difesa, ma non indietreggia il nome di Lucumì. I dettagli. Dopo aver salutato Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, l’ Inter è al lavoro per ricostruire il reparto arretrato. Come riferisce Il Giorno, il primo obiettivo resta Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea che avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in nerazzurro. L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione dei Blues. Il Chelsea continua infatti a chiedere 35 milioni di euro, la stessa cifra già comunicata anche al Como, altro club interessato al centrale inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter rifonda la difesa: Chalobah è il preferito, ma attenzione a Lucumí

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