Romano Garofalo morto a 84 anni addio al fumettista creatore di Jonny Logan e MostrAlfonso
Il fumettista e sceneggiatore Romano Garofalo è deceduto a 84 anni. È stato l’autore di personaggi come Jonny Logan e MostrAlfonso. Il Comune di Rimini ha espresso cordoglio per la scomparsa di uno degli autori più prolifici e originali del fumetto italiano. La notizia è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.
Rimini, 16 luglio 2026 – “Il fumetto italiano perde uno dei suoi autori più originali e prolifici”. Queste le parole del Comune di Rimini nel comunicato di cordoglio per la scomparsa a 84 anni del fumettista e sceneggiatore Romano Garofalo, creatore di personaggi iconici come Jonny Logan e MostrAlfonso. "Il ricordo di Romano Garofalo assume un significato particolare proprio in questi giorni – scrive l’Amministrazione comunale -, mentre Rimini accoglie una nuova edizione di Cartoon Club, manifestazione alla quale ha legato una parte importante del suo percorso artistico". L’avvicinamento al mondo del cinema. L'artista si era di recente avvicinato al mondo del cinema con 'Dal fumetto al film', una raccolta di quaranta progetti cinematografici pensati per diventare film, serie e opere di animazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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