romano garofalo morto a 84 anni addio al fumettista creatore di jonny logan e mostralfonso

Notizia in breve

Il fumettista e sceneggiatore Romano Garofalo è deceduto a 84 anni. È stato l’autore di personaggi come Jonny Logan e MostrAlfonso. Il Comune di Rimini ha espresso cordoglio per la scomparsa di uno degli autori più prolifici e originali del fumetto italiano. La notizia è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.