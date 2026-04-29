Addio a Roger Sweet | il creatore di He-Man aveva 91 anni

È morto a 91 anni Roger Sweet, il progettista della action figure di He-Man. La figura è diventata molto nota nel mondo dei giocattoli e ha riscosso grande successo nel corso degli anni. La sua carriera ha incluso anche altri lavori nel settore, ma è soprattutto per aver ideato il personaggio di He-Man che è ricordato. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa.

Si tratta del creatore della action figure che poi sarebbe diventata popolarissima nel corso degli anni '80 grazie alla serie Masters of the Universe Roger Sweet, il creatore dell'action figure di He-Man, che ha dato vita alla popolare serie animata degli anni '80 He-Man e i dominatori dell'universo, è morto martedì dopo aver combattuto contro la demenza, secondo quanto riporta TMZ. Aveva 91 anni. Il rifiuto di Star Wars e la creazione di He-Man Sweet è stato il capo progettista del Dipartimento di Progettazione Preliminare della Mattel negli anni '70 e '80. Nel 1976, la Mattel rifiutò un accordo per la produzione di giocattoli per Star Wars, un'offerta che si rivelò estremamente redditizia per il produttore di giocattoli Kenner Products, con sede a Cincinnati, .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Addio a Roger Sweet: il creatore di He-Man aveva 91 anni Notizie correlate He-Man torna nel 2026, ma uno dei suoi creatori chiede aiuto: la storia di Roger SweetHe-Man torna al cinema nel 2026, ma uno dei suoi creatori, Roger Sweet, affronta gravi difficoltà tra salute e costi di assistenza. Addio a Gino Paoli, aveva 91 anniLa notizia della scomparsa, avvenuta all’età di 91 anni, segna la fine di un’epoca per la musica leggera italiana. Una raccolta di contenuti Si parla di: Roger Sweet è morto: addio al creatore di He-Man, aveva 91 anni. Addio a Roger Sweet: il creatore di He-Man aveva 91 anniSi tratta del creatore della action figure che poi sarebbe diventata popolarissima nel corso degli anni '80 grazie alla serie Masters of the Universe ... movieplayer.it Roger Sweet è morto: addio al creatore di He-Man, aveva 91 anniIl creatore di He-Man, Roger Sweet, si è spento all'età di 91 anni. A lui dobbiamo la serie anni '80 Masters of the Universe. cinema.everyeye.it