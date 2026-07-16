Due ragazzi e una ragazza sono stati indagati per aver sequestrato, torturato e rapinato un coetaneo all’interno di un bed and breakfast nel quartiere Trastevere. L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma Trastevere è stata avviata su delega della Procura della Repubblica. I dettagli sull’arresto e le modalità dell’episodio non sono stati comunicati.

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, L'articolo Roma. Trastevere. Due ragazzi e una ragazza indagati per il sequestro, la tortura e la rapina di un coetaneo all’interno di un b&b Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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ORRORE SUL TRAM: 17ENNE SI ADDORMENTA E VIENE ABUSATO AL CAPOLINEA - FIRENZE

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