Un uomo di 25 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia dopo aver commesso rapina, tortura e sequestro di persona. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L’indagato è stato condotto in carcere. Le autorità hanno accertato che il soggetto è coinvolto in diversi episodi criminosi di natura violenta. Non ci sono ulteriori dettagli sulla durata della condanna o sui fatti specifici.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di P.S di Sant’Angelo dei Lombardi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento,.hanno tratto in arresto un 25enne originario della provincia di Benevento, pregiudicato, gia condannato a 8 anni di reclusione per reati di tortura, rapina e sequestro di persona aggravato poiché commesso nei confronti di minorenne. L ‘uomo veniva rintracciato in Sant Angelo deiLombardi e al termine degli adempimenti di rito veniva associato presso la Casa di Reclusione.di quel Comune. Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina, tortura e sequestro di persona: arrestato 25enne pregiudicato

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Tortura, sequestro di persona e rapina ai danni di tre giovani: 55enne condannato

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