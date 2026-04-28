Ucciso a colpi di spranga a Crema 3 nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama | due ragazzi e una ragazza

A Crema, in via Brescia, un uomo è stato colpito con una spranga e successivamente accoltellato, morendo sul luogo dell'aggressione. La polizia ha individuato tre persone coinvolte nell'episodio, due ragazzi e una ragazza, che ora sono ufficialmente indagate per il reato di omicidio. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell'accaduto.

Tre nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama, aggredito a colpi di spranga e accoltellato in via Brescia a Crema (Cremona). Si tratta di due ragazzi indagati per concorso in omicidio e di una ragazza indagata per favoreggiamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Hamza Salama, ucciso a sprangate a Crema a Pasquetta. Indagati altri tre giovani (tra cui una ragazza)Crema (Cremona), 28 aprile 2026 – Hamza Salama è stato ucciso a 20 anni a sprangate e coltellate la sera di Pasquetta a Crema, in provincia di... Hamza Salama ucciso a Crema a sprangate e coltellate da un 17enne, trovata una delle armi dell'omicidioGli investigatori hanno rinvenuto il coltello con il quale il 17enne avrebbe ucciso Hamza Salama, il giovane aggredito mortalmente a Crema, in via... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il delitto di Crema, spunta il movente: il furto di una collanina; Omicidio a Crema, spunta un possibile movente: nuovi dettagli dalla testimonianza di una residente; Sparatoria: ucciso un 48enne di Agnadello; Fedriga A Washington per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia. Ucciso a colpi di spranga a Crema, 3 nuovi indagati per l’omicidio di Hamza Salama: due ragazzi e una ragazzaTre nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama, aggredito a colpi di spranga e accoltellato in via Brescia a Crema (Cremona) ... fanpage.it Hamza Salama, ucciso a sprangate a Crema a Pasquetta. Indagati altri tre giovani (tra cui una ragazza)Per concorso in omicidio sono ora inquisiti due maggiorenni il cui ruolo non sarebbe stato marginale. Con loro è indagata anche una ragazza, appena maggiorenne, per favoreggiamento: avrebbe tentato di ... ilgiorno.it Lo ha rivelato il marocchino accusato di aver ucciso Hamza Salama la notte di Pasquetta a Crema. Il giovane, rinchiuso al Beccaria, è intanto diventato maggiorenne Leggi tutto - facebook.com facebook UN 17ENNE HA UCCISO A COLPI DI SPRANGA IL VENTENNE EGIZIANO HAMZA SALAMA: IL GIOVANE STATO... x.com