Roma spari sulla movida | il rimprovero del sommerlier e il giallo del pusher armato a piazza Trilussa

Nella notte, a Trastevere, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in vicolo del Cinque, nel cuore della movida. È la prima volta che si verificano spari in questa zona durante le ore di svago. Sul posto sono state trovate tracce di spari, mentre il giallo riguarda un pusher armato che sarebbe stato coinvolto. La zona è già stata teatro di proteste ripetute, e l’episodio ha provocato grande sorpresa tra i residenti e i frequentatori.

Spari sulla movida a Trastevere. Non era mai accaduto. E l’altra notte in vicolo del Cinque, nel cuore dello svago, ma anche delle ripetute proteste dei residenti per la presenza di ubriachi e comitive rumorose, si è rischiata la tragedia poche ore dopo il via libera del Consiglio dei ministri al pacchetto di norme inserite nel disegno di legge del nuovo decreto sicurezza che prevede il fermo preventivo per i maranza e per chi ha già commesso atti di violenza nelle zone della movida. Una di queste è proprio Trastevere dove un sommelier senegalese di 26 anni, Pape Singane Mbodj, è stato ferito a un braccio da un colpo di pistola esploso da un... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da pistola ad aria compressa

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