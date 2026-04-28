Stasera su RaiTre va in onda un nuovo episodio di FarWest, condotto da Salvo Sottile, dedicato al caso di Garlasco. La trasmissione approfondisce il mistero legato alla scena del crimine, concentrandosi sulle analisi del DNA eseguite sul luogo. Il procedimento investigativo si concentra sui reperti raccolti, senza che siano ancora state formulate conclusioni definitive. La puntata si propone di offrire un aggiornamento sulle indagini in corso.

FarWest, la trasmissione di Salvo Sottile in onda questa sera in prima serata su RaiTre, continua a parlare del delitto di Garlasco. Il Procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone, pronto a svelare le carte accumulate nell’ultimo anno di indagini, ha incontrato la Procuratrice generale di Milano Francesca Nanni. Al centro, il tema di una possibile revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi. Focus anche sulle criticità legate alla gestione dei reperti, visti anche i dubbi sulla presenza non chiarita di DNA sulla scena del crimine.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FarWest, caso Garlasco: il giallo del Dna sulla scena del crimine

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Il “Farwest” di Garlasco: esposto sulle indagini tv. @stanzaselvaggia x.com