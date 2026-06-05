Un algoritmo di intelligenza artificiale sta sollevando preoccupazioni sulla possibilità di ridurre la dignità umana a un calcolo matematico. Si discute anche dei rischi per la politica nel affidarsi esclusivamente a dati tecnici, senza considerare aspetti etici o umani. La questione riguarda come le decisioni automatizzate possano influenzare i diritti individuali e i processi decisionali, senza coinvolgere il giudizio umano.

Come può un calcolo matematico sostituire la coscienza di un individuo?. Quali rischi corre la politica se gestisce solo dati tecnici?. Chi detiene il controllo reale sui sistemi che decidono le regole sociali?. Perché la dottrina sociale mette in guardia contro lo strapotere tecnologico?.? In Breve Evento tenutosi al cinema Sant'Antonio di Termoli con la partecipazione del vescovo Palumbo.. Partecipazione di Santella di Un Paese per Giovani e del presidente Luzzi.. Coordinamento dei lavori affidato a Chiatto, presidente dell'Unione Regionale Mcl Molise.. Analisi dell'evoluzione dottrinale dalla questione operaia all'enciclica Magnifica del Papa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paradiso: l’algoritmo rischia di annullare la dignità umana

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