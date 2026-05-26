Quattro poliziotti dei commissariati di Roma Esquilino e Celio sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre altri due, del commissariato Viminale, sono stati sospesi dal servizio. La misura si è resa necessaria dopo aver accertato che alcuni agenti avevano aggredito e sequestrato un uomo in commissariato, portandolo in ospedale. La procura di Roma ha avviato indagini sulla vicenda.

Quattro poliziotti, appartenenti ai commissariati di Roma Esquilino e Celio, sono finiti agli arresti domiciliari e altri due, del commissariato Viminale, sono stati sospesi dal servizio dalla procura di Roma. I sei sono accusati, a vario titolo, di sequestro di persona, lesioni, calunnia, favoreggiamento e falso ideologico. Secondo l’accusa, riportano La Repubblica e Roma Today, avrebbero picchiato, sequestrato in commissariato e poi prodotto falsi verbali ai danni di un cittadino di origini cubane che ha denunciato quanto accaduto la sera del 27 agosto scorso. L’uomo si trovava non lontano dalla stazione Termini, in via Gioberti. Qui, ricostruiscono le due testate, viene fermato da quattro poliziotti, due del Celio e due dell’Esquilino, ed esibisce i documenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Picchiato dai poliziotti e sequestrato in commissariato, finisce in ospedale: quattro agenti ai domiciliari e due sospesi a Roma

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