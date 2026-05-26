Roma agenti ai domiciliari | picchiato e sequestrato un cubano

Un uomo di nazionalità cubana è stato picchiato e sequestrato da agenti ai domiciliari. Le riprese video mostrano che le versioni dei poliziotti non corrispondono ai fatti; i verbali ufficiali sono stati successivamente falsificati. La vicenda è sotto indagine.

? Domande chiave Come sono stati falsificati i verbali ufficiali dopo l'aggressione?. Perché le riprese video smentiscono la versione dei poliziotti?. Chi ha ordinato il trasferimento forzato del cittadino cubano?. Quali reati contesta la Procura ai sei agenti coinvolti?.? In Breve Sei agenti coinvolti tra arresti domiciliari e sospensioni dopo l'episodio del 27 agosto.. Vittima con lussazione a un dito e ferita al sopracciglio per 18 giorni.. Interrogatori preventivi davanti al gip Paolo Scotto Di Luzio fissati per venerdì prossimo.. Senatrice Ilaria Cucchi chiede al ministro Piantedosi approfondimenti sull'uso della forza a Roma.. A Roma,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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