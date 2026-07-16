Roma valuta di cedere Manu Koné per alleggerire il bilancio. Il centrocampista, in attesa di partire per le vacanze, potrebbe essere trasferito nel prossimo mercato. La società sta considerando diverse opzioni per sostituirlo, ma ancora non ci sono nomi ufficiali. La decisione dipenderà anche dalle offerte ricevute e dalle strategie di rafforzamento della rosa. Koné resterà comunque in attesa di eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Il Mondiale è (quasi) terminato anche se resta l’amara finale per il terzo posto contro l’Inghilterra. Manu Koné si prepara alle vacanze, ma non potrà di certo spegnere il cellulare. Perché nelle ultime ore il pressing della Premier League è diventato forte. Così forte da far pendere ormai la bilancia verso la cessione che porterebbe una plusvalenza importante nelle casse giallorosse e chiuderebbe una volta per tutte il contenzioso con l’Uefa come ha ammesso recentemente anche Gasperini. A bilancio infatti il centrocampista figura a 11,8 milioni. Cederlo a circa 55, comporterebbe una plusvalenza di oltre 40 milioni alla quale andrebbe sommato il risparmio salariale lordo (5,2) e quello sull'ammortamento (3,8) che regalerebbe ai conti della Roma un impatto decisamente positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma pronta a sacrificare Koné sull'altare del bilancio. Ecco chi potrebbe sostituirlo

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Mercato - Roma, cedere Soulé per tenersi stretti Koné

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