In un intervento recente, un noto giornalista ha espresso dubbi sulla permanenza di un allenatore alla guida del club, suggerendo che potrebbe non proseguire anche nella prossima stagione. Ha inoltre indicato un possibile nominativo che potrebbe sostituirlo, senza fornire dettagli sui motivi di eventuali cambiamenti o sulle tempistiche. La situazione sembra ancora in evoluzione e non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del club.

Il finale di stagione del Milan è diventato improvvisamente decisivo non solo per la corsa Champions, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri. Con una sola vittoria nelle ultime cinque gare, i rossoneri hanno rimesso in discussione un obiettivo che sembrava ormai compromesso. E con esso, inevitabilmente, anche la posizione del tecnico livornese. Intorno ad Allegri si rincorrono diverse voci: dalla suggestione Nazionale fino a un possibile scenario estero, con il Real Madrid che potrebbe valutare nuovi profili per la prossima stagione. In questo contesto si inseriscono le parole di Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare il punto sulla situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti svela: “Non credo che Allegri farà un altro anno con Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo”

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