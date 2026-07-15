Sigfrido Ranucci potrebbe essere presto sostituito, secondo quanto riportato. La questione riguarda il suo ruolo all’interno della Rai, con voci che indicano un possibile cambio di incarico. La discussione si concentra sulle decisioni prese dall’amministratore delegato e sulle possibili alternative per la conduzione del programma. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata, e i dettagli sulle tempistiche rimangono riservati.

Il caso che coinvolge Sigfrido Ranucci continua ad alimentare il dibattito all’interno della Rai. Mentre l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ribadisce che non esiste alcun intento punitivo nei confronti del conduttore di Report, da viale Mazzini filtrano indiscrezioni su un clima di forte incertezza e sulle possibili ipotesi per il futuro della trasmissione. Rossi: “Nessuna cancellazione di Report”. L’amministratore delegato della Rai ha chiarito la posizione dell’azienda, respingendo le accuse di un ridimensionamento del programma. «Non abbiamo cancellato nuove puntate di Report, abbiamo annullato la rimessa in onda in prima serata di repliche che sono comunque disponibili su RaiPlay. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Report, Ranucci ha i giorni contati: ecco chi potrebbe sostituirlo

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