Roma | Manu Koné verso la Premier League pronta una maxi offerta per Summerville
Roma sta preparando una maxi offerta per Summerville, mentre Manu Koné potrebbe trasferirsi in Premier League. La società sta lavorando per rinforzare l’attacco e potrebbero arrivare aggiornamenti nelle prossime ore sul futuro del centrocampista. I movimenti di mercato sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali sui trasferimenti. La trattativa per Summerville sembra avviata, ma nulla è stato ancora definito.
Manovre di mercato in corso in casa Roma. I giallorossi, infatti, si stanno muovendo per regalare rinforzi offensivi a Gasperini ma nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità sul futuro di Manu Koné. Il ds Tony D'Amico si è mosso concretamente per Diego Moreira, attaccante dello Strasburgo, ma sono in risalite anche le quotazioni di Crysencio Summerville, in uscita dal West Ham e autore di un buon Mondiale.,, Per un attaccante che arriva c'è un centrocampista ai saluti. Infatti, sembra sempre più complicata la permanenza di Manu Koné in giallorosso. Autore di un ottimo Mondiale, sul centrocampista francese è vivo e forte l'interesse della Premier League, destinazione gradita al classe 2001. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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La Roma Vuole 60 Milioni! Konè Verso la Premier
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