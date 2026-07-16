Roma | Manu Koné verso la Premier League pronta una maxi offerta per Summerville

Notizia in breve

Roma sta preparando una maxi offerta per Summerville, mentre Manu Koné potrebbe trasferirsi in Premier League. La società sta lavorando per rinforzare l’attacco e potrebbero arrivare aggiornamenti nelle prossime ore sul futuro del centrocampista. I movimenti di mercato sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali sui trasferimenti. La trattativa per Summerville sembra avviata, ma nulla è stato ancora definito.