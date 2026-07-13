Roma rifiutata l’offerta di 40 milioni dell’Atletico Madrid per Manu Koné

L’Atletico Madrid ha offerto 40 milioni di euro per il centrocampista, ma l’offerta è stata rifiutata. Nel giorno dell’avvio del raduno pre-stagionale, l’allenatore dovrà attendere il ritorno dei giocatori impegnati nel Mondiale prima di completare la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale sulle trattative in corso. La squadra si prepara alla nuova stagione senza conferme ufficiali su eventuali acquisti o cessioni.

Nel giorno dell’inizio del raduno in vista della nuova stagione, prima di poter avere a disposizione l’intera rosa, Gian Piero Gasperini dovrà aspettare i ritorni di quei giocatori che sono stati, o che ancora sono, impegnati nel Mondiale. Tra gli ultimi a rientrare ci sarà Manu Koné, per il quale però restano decisamente aperti i discorsi riguardanti il mercato. Nelle ultime settimane, l’ Atletico Madrid avrebbe provato a muoversi concretamente per il centrocampista giallorosso, presentando un’ offerta da 40 milioni di euro. L’offerta dell’Atletico non convince la Roma. Koné si sta confermando tra i protagonisti del Mondiale con la sua Francia e, pur non essendo ancora andato a segno, sta convincendo i tifosi e i media francesi grazie alle sue prestazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma incassa 20 milioni e non vende nessuno — il piano di D'Amico è geniale

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