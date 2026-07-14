La Roma rifiuta l’offerta di Manu Kone dell’Atletico mentre i rivali della Premier League monitorano la situazione
L’AS Roma ha rifiutato un’offerta dell’Atletico Madrid per Manu Kone. La proposta non è stata accettata dal club giallorosso. Nel frattempo, alcuni club della Premier League stanno osservando la situazione del giocatore. La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport. Finora, non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o dettagli sulle cifre offerte.
Notizia fresca giunta in redazione: Secondo Corriere dello Sport L’AS Roma ha rifiutato un’offerta dell’Atletico Madrid per i servizi di Manu Kone. I giallorossi sostengono che il 25enne centrocampista non è in vendita, ma la loro determinazione potrebbe essere nuovamente messa alla prova con i Rojiblancos che non si arrendono e giocatori del calibro di Manchester United e Liverpool che monitorano da vicino la situazione. A quanto pare, 60 milioni di euro potrebbero bastare per cambiare la posizione della Roma. Kone è arrivato alla Roma dal Borussia Monchengladbach due anni fa per una cifra dichiarata di 18 milioni di euro, ma da allora le... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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La Roma rifiuta un'offerta dell'Atletico Madrid di 45 milioni per Koné.
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