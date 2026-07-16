Roma il Parco del Colle Oppio recupera il suo volto storico

Sono terminati gli interventi di restauro e valorizzazione del Parco del Colle Oppio, realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con fondi del PNRR Caput Mundi. L’intervento ha riguardato il recupero delle aree verdi e delle strutture presenti nel parco, che negli ultimi mesi sono state oggetto di lavori di manutenzione e restauro. La riqualificazione ha permesso di ripristinare alcune parti del parco, contribuendo alla sua fruibilità e al mantenimento del patrimonio storico.

Roma, 16 luglio 2026 – Si sono conclusi gli interventi di r estauro e valorizzazione del Parco del Colle Oppio, realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma PNRR Caput Mundi. Sono stati recuperati alcuni dei più pregevoli elementi monumentali di uno dei più importanti giardini monumentali della città, in cui convivono testimonianze della Roma antica – la Domus Aurea, le Terme di Tito, le Terme di Traiano – e il disegno paesaggistico realizzato tra il 1928 e il 1936 da Raffaele de Vico e Antonio Muñoz. Grazie a un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, sono stati restaurati i due... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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