Fermato l’aggressore di donne tra Colle Oppio e la metro Cavour a Roma | è un 30enne che viveva nel parco

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni, residente in un parco, è stato arrestato dopo aver aggredito donne tra Colle Oppio, la fermata della metro Cavour e un treno. Le aggressioni, avvenute per settimane, hanno coinvolto donne prese di mira senza motivo. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in custodia. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi.

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Per settimane avrebbe seminato paura tra il parco di Colle Oppio, la fermata della metropolitana Cavour e un convoglio ferroviario, prendendo di mira donne scelte a caso e aggredendole senza alcun motivo apparente. Ora un romano di 30 anni è stato raggiunto da una misura di sicurezza disposta dal giudice per le indagini preliminari di Roma: dovrà osservare la libertà vigilata e seguire un programma terapeutico predisposto dal Centro di salute mentale. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma e condotta dagli investigatori del commissariato Esquilino, è partita all’inizio di maggio dalla denuncia di una donna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il trentenne l’avrebbe affrontata all’improvviso tentando di colpirla al volto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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