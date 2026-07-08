Celebrity Games 2026 al Parco del Colle Oppio due settimane di sport inclusione e cultura

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino al 19 luglio, il Parco del Colle Oppio ospita la quinta edizione dei Celebrity Games, una manifestazione che durerà due settimane. L’evento comprende attività sportive, culturali e di inclusione, coinvolgendo vari partecipanti. La manifestazione si svolge nel contesto di uno spazio pubblico, con programmi dedicati al pubblico e ai partecipanti. La location è situata nel centro della città, offrendo un’area all’aperto per le diverse iniziative previste.

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Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Fino al 19 luglio il Parco del Colle Oppio ospiterà la quinta edizione dei Celebrity Games, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'estate romana, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un grande villaggio dedicato alla pallacanestro, all'inclusione e alla partecipazione. Per l'occasione saranno allestiti due campi da basket: uno nell'area attualmente destinata al fitness e uno nell'area verde alle spalle della pista da skate. Il villaggio sarà completato da un'area food, una postazione beverage, gazebo adibiti a spogliatoi, servizi igienici e spazi dedicati all'accoglienza del pubblico e degli atleti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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