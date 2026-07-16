Roma i dettagli del rinnovo di Dybala | quanto può guadagnare con i bonus

Dopo il rinnovo fino al 2027, sono stati resi noti i dettagli del nuovo contratto di un calciatore argentino con una squadra di Serie A. Il contratto prevede una retribuzione fissa più bassa rispetto al precedente, accompagnata da bonus legati alle presenze e alle prestazioni individuali. La cifra totale può aumentare in base alle performance e alle ricompense previste dal contratto.

Dopo l’annuncio del rinnovo fino al 2027, emergono nuovi dettagli sull’ accordo tra Paulo Dybala e la Roma. Il nuovo contratto dell’argentino prevede infatti una parte fissa ridotta rispetto al precedente ingaggio, ma anche una serie di bonus legati alle presenze e al rendimento individuale. Una formula studiata per tutelare il club e, allo stesso tempo, permettere alla Joya di incrementare sensibilmente il proprio stipendio in caso di stagione positiva. Una scelta condivisa tra club e giocatore. Il nuovo accordo tra Dybala e la Roma nasce dalla volontà di proseguire insieme senza appesantire ulteriormente il monte ingaggi del club. Le parti... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il RINNOVO di DYBALA sta DIVENTANDO un CASO

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