Roma piano per Dybala | rinnovo con stipendio ridotto e bonus

Nelle ultime ore si è parlato di un nuovo accordo tra l’attaccante e il suo club, con un ritorno in Italia e un contratto che prevede uno stipendio ridotto rispetto al passato, accompagnato da bonus legati alle prestazioni. La famiglia del giocatore avrebbe manifestato la volontà di continuare a vivere nel paese. L’accordo potrebbe essere finalizzato nelle prossime settimane, mentre l’attenzione si concentra anche sulla possibile conseguenza di questa scelta per la partecipazione dell’attaccante nel derby.

? Punti chiave Come influenzerà il gol nel derby la velocità delle trattative?. Perché la famiglia di Dybala ha chiesto di restare in Italia?. Quali bonus compenseranno il drastico taglio dello stipendio base?. Chi sta guidando le negoziazioni per il futuro del numero 10?.? In Breve L'agente Carlos Novel è arrivato in città venerdì sera per le trattative.. Proposta Friedkin prevede 2,5-3 milioni di euro annui contro gli attuali 8 milioni.. La moglie Oriana ha chiesto di restare in Italia per almeno un anno.. Dybala punta a segnare nel derby di domenica dopo cinque partite senza gol.. A Roma, il vice-presidente Ryan Friedkin è tornato nella capitale per gestire le trattative sul rinnovo di Paulo Dybala, con l’agente Carlos Novel arrivato in città venerdì sera per preparare i tavoli negoziali che inizieranno dopo la sfida della domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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