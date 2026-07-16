Roma spacciavano droga per saldare un debito | quattro arresti

A Roma, quattro persone sono state arrestate con l’accusa di spaccio di droga. Le indagini rivelano che gli arrestati avevano iniziato a vendere sostanze stupefacenti da pochi giorni, con l’obiettivo di raccogliere denaro contante per saldare un debito con un presunto fornitore. Le operazioni di polizia hanno portato all’arresto degli individui coinvolti, che operavano in coppia. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di droga o sull’ammontare del denaro raccolto.

Roma, 16 luglio 2026 – Spacciavano in coppia da pochi giorni con l’obiettivo di raccogliere danaro contante per estinguere un debito contratto con il presunto fornitore della droga. È il quadro ricostruito dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione a Tor Bella Monaca, conclusasi con l’arresto di quattro persone. Tutte sono ora gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine lampo ha preso avvio quando gli agenti del Reparto Volanti hanno intercettato una coppia a bordo di un’autovettura in via dell’Archeologia. La r eazione sospetta del conducente e del passegger o, manifestatasi sotto forma di un evidente nervosismo di entrambi, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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