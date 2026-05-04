A Roma, sono stati effettuati controlli nelle zone di Tor Bella Monaca e Torre Maura, durante i quali sei persone sono state arrestate e due denunciate. Sono state anche applicate sanzioni per un totale superiore a mille euro. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative vigenti nelle due aree.

Sei persone sono state arrestate, due denunciate e sono state imposte sanzioni per un valore complessivo di oltre mille euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia di Stato nel quadrante est di Roma, che va da Tor Bella Monaca a Torre Maura, estendendosi fino agli snodi metropolitani lungo la direttrice di via Casilina. Operazione contro il micro spaccio. L’operazione, coordinata dal distretto Casilino, aveva come obiettivo principale quello di contrastare il micro spaccio di sostanze stupefacenti, senza trascurare le verifiche amministrative sui vari esercizi commerciali presenti nella zona. Il fulcro delle attività si è concentrato nel quartiere di Tor Bella Monaca, in particolare nella nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Tor Bella Monaca e Torre Maura, sei persone arrestate e due denunciate

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