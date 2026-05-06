Nelle zone sud ed est di Roma, la Polizia di Stato ha arrestato sei persone legate a una serie di furti e rapine in vari esercizi commerciali. Gli episodi hanno coinvolto negozi di abbigliamento e grandi supermercati, con le forze dell’ordine che sono intervenute per bloccare le attività dei malviventi. L’operazione segue un'intensa attività di controllo nelle aree interessate dai reati.

Dai negozi di abbigliamento agli scaffali della grande distribuzione, si è manifestata una preoccupante fenomenologia predatoria che è stata recentemente neutralizzata dalla Polizia di Stato nei quadranti sud ed est della Capitale. In sei distinti interventi, gli agenti della Questura hanno arrestato altrettanti autori di furti e rapine in esercizi commerciali. Le dinamiche osservate restituiscono un modello ricorrente, caratterizzato da accessi fulminei nei negozi, selezione mirata della merce, occultamento della refurtiva mediante dispositivi artigianali e successivo tentativo di allontanamento rapido, talvolta attraverso un “trasbordo” della merce rubata su veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furti e rapine in esercizi commerciali, sei persone arrestate

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts

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