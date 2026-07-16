L’Arena di Santa Maria della Pietà ha aperto ieri le proiezioni della sua edizione 2026, con quattordici film in programma fino al 28 luglio. La rassegna cinematografica gratuita si svolge nel comprensorio del XIV Municipio, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma. Le proiezioni sono all’aperto e accessibili senza costi. La programmazione prevede film di vario genere, tutti visibili sotto le stelle.

Ha preso il via ieri l’edizione 2026 dell’ Arena di Santa Maria della Pietà, la rassegna cinematografica gratuita organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma all’interno dell’omonimo comprensorio nel XIV Municipio. Fino al 28 luglio il pubblico potrà assistere ogni sera, dalle 21.15, alla proiezione di quattordici film, con ospiti, anniversari e omaggi ai grandi protagonisti del cinema. L’inaugurazione è stata affidata a Gilda di Charles Vidor, proposto a ottant’anni dalla sua uscita nelle sale e interpretato da Rita Hayworth. Questa sera è in programma I peggiori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, preceduto da un incontro con l’attrice Liliana Fiorelli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Nerdpool.it - Roma, al via l’Arena di Santa Maria della Pietà: fino al 28 luglio quattordici film gratuiti sotto le stelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Relais Santa Maria Maggiore | Rome, Italy | Hotel Review

Notizie e thread social correlati

Roma, cinema gratis all’Arena Santa Maria della Pietà: il programma completoA partire da mercoledì 15 luglio, l’Arena Santa Maria della Pietà ospita nuovamente proiezioni gratuite di film sotto le stelle.

Santa Maria della Scala. Incanto sotto le stelleDopo il tramonto, il Santa Maria della Scala si trasforma, con i corridoi che si fanno più silenziosi e le luci che evidenziano dettagli nascosti di...

Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Al via nel Municipio XIV Arena Santa Maria della Pietà; VIVI IL CINEMA! SANTA MARIA DELLA PIETA' 2026; Arena Santa Maria della Pietà 2026; Opera sotto le stelle 2026.

Al via nel Municipio XIV dal 15 luglio, l’Arena di Santa Maria della Pietà con un programma di quattordici grandi titoli, tutti i giorni fino al 28 luglio, a partire dalle ore 21.15. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. info e programma ow.ly/pvCx50Znkcn x.com

Ai Giardini Margherita il basket da campetto è una cosa seria reddit