Dopo il tramonto, il Santa Maria della Scala si trasforma, con i corridoi che si fanno più silenziosi e le luci che evidenziano dettagli nascosti di giorno. Gli spazi dell’antico ospedale assumono un aspetto quasi sospeso, creando un’atmosfera magica sotto le stelle.

C’è un momento, dopo il tramonto, in cui il Santa Maria della Scala sembra cambiare pelle. I corridoi si fanno più silenziosi, le luci scavano dettagli che di giorno passano inosservati, gli spazi dell’antico ospedale acquistano una dimensione quasi sospesa. È stata proprio questa atmosfera a rendere speciale la serata della Notte dei Musei, che ha riportato molti senesi e numerosi turisti dentro il complesso museale in cui pulsa il cuore della città, aperto eccezionalmente fino a mezzanotte. Fin dalle prime ore della sera l’affluenza è stata sostenuta, confermando il forte legame tra il Santa Maria e la città. Più che una semplice apertura... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Maria della Scala. Incanto sotto le stelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Steppenwolf by Hermann Hesse | Full Audiobook | Complete Edition (including Review) | For Sleep

Notizie e thread social correlati

Il figlio di John Lennon al Santa Maria della Scala: “Mi piacerebbe fare qui una mostra”Julian Lennon, figlio del famoso musicista dei The Beatles, ha visitato il Santa Maria della Scala di Siena.

Acireale, la Regione stanzia 500mila euro per il consolidamento della timpa di Santa Maria la ScalaLa Regione ha deciso di destinare 500mila euro per la messa in sicurezza della Timpa di Santa Maria La Scala, in seguito al crollo di un masso lungo...

Temi più discussi: Santa Maria della Scala. Incanto sotto le stelle; Santa Maria della Scala. Architetture progetti e visioni; Santa Maria alle Scotte, Fabio: Non un’insegna, ma legame con la città. Dalla dirigenza la volontà di avviare l’iter per una soluzione condivisa; La metamorfosi visionaria del Santa Maria della Scala di Siena.

L'Antico Ospedale Santa Maria della Scala di Siena, fondato tra l'IX e l'XI secolo, è oggi — a quarant'anni dalla chiusura come ospedale — una Fondazione impegnata in un grande progetto di rigenerazione. Ecco la storia del complesso: x.com

Safety opinion on hotel location near Santa Maria Novella station reddit

Santa Maria della Scala. Incanto sotto le stelleC’è un momento, dopo il tramonto, in cui il Santa Maria della Scala sembra cambiare pelle. I corridoi si fanno più silenziosi, le luci scavano dettagli che di giorno passano inosservati, gli spazi ... lanazione.it

Di notte il Santa Maria incanta: viaggio tra storia, teatro e meravigliaLa Notte dei Musei al Santa Maria riempie il complesso fino a mezzanotte: visite esaurite, tanti turisti e un clima di entusiasmo ... sienafree.it