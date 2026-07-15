Roma cinema gratis all’Arena Santa Maria della Pietà | il programma completo
A partire da mercoledì 15 luglio, l’Arena Santa Maria della Pietà ospita nuovamente proiezioni gratuite di film sotto le stelle. Per quattordici sere consecutive, nel verde del quartiere, vengono proiettati grandi titoli cinematografici. L’evento si svolge nel comprensorio del XIV Municipio di Roma, offrendo agli spettatori la possibilità di godersi il cinema all’aperto senza costi.
Roma, 15 luglio 2026 – Quattordici sere, quattordici grandi film e un’arena immersa nel verde di Roma. Da mercoledì 15 luglio torna il cinema sotto le stelle nel comprensorio di Santa Maria della Pietà, nel XIV Municipio, con un programma interamente a ingresso gratuito. Ad aprire la quarta edizione dell’Arena sarà “Gilda”, il capolavoro di Charles Vidor con Rita Hayworth, proiettato a ottant’anni dall’uscita nelle sale. Da quel momento, fino a martedì 28 luglio, il grande schermo si accenderà ogni sera alle 21.15. Il cartellone attraversa generi ed epoche differenti: dal noir romantico alla commedia, dal cinema italiano ai grandi successi di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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