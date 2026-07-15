Roma cinema gratis all’Arena Santa Maria della Pietà | il programma completo

Roma, 15 luglio 2026 – Quattordici sere, quattordici grandi film e un’arena immersa nel verde di Roma. Da mercoledì 15 luglio torna il cinema sotto le stelle nel comprensorio di Santa Maria della Pietà, nel XIV Municipio, con un programma interamente a ingresso gratuito. Ad aprire la quarta edizione dell’Arena sarà “Gilda”, il capolavoro di Charles Vidor con Rita Hayworth, proiettato a ottant’anni dall’uscita nelle sale. Da quel momento, fino a martedì 28 luglio, il grande schermo si accenderà ogni sera alle 21.15. Il cartellone attraversa generi ed epoche differenti: dal noir romantico alla commedia, dal cinema italiano ai grandi successi di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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