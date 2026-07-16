Il Parlamento non ha preso provvedimenti sulla legittima difesa, secondo Roggero, che evidenzia come il suo caso rappresenti una situazione comune a molti piccoli imprenditori, lavoratori e artigiani. Questi soggetti, dopo anni di sacrifici, si trovano spesso vittime di aggressioni sia contro la persona che contro i beni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di insoddisfazione riguardo alle risposte legislative sulla sicurezza personale e sulla protezione delle proprietà.

“Il caso di Mario Roggero non è un episodio isolato, ma rappresenta la condizione di tanti piccoli imprenditori, lavoratori e artigiani che, dopo anni di sacrifici, si ritrovano vittime di aggressioni contro la propria persona e i propri beni”. È quanto afferma Patto per il Nord in una nota, intervenendo sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il commerciante piemontese. Il movimento esprime “sentita solidarietà” a Mario Roggero e ai suoi familiari, annunciando l’avvio di una mobilitazione con gazebo in tutto il Nord Italia per raccogliere firme a suo sostegno. Nel comunicato, Patto per il Nord punta il dito contro le istituzioni, sostenendo che la tutela della sicurezza dei cittadini debba essere garantita dallo Stato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roggero, Patto per il Nord: “Il Parlamento è rimasto inerte sulla legittima difesa”

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