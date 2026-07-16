Rocío Muñoz Morales le foto a Ibiza con Fernando Nicolas | la nuova vita dell’attrice dopo la rottura con Bova

Da cinemaserietv.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attrice è stata fotografata a Ibiza con un imprenditore spagnolo, alimentando voci su una nuova relazione. La foto arriva dopo la fine della storia con un attore italiano e il rapporto con un ex pilota di moto. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata. La presenza sull’isola sembra segnare un nuovo capitolo sentimentale, ma i dettagli restano sconosciuti.

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Per Rocío Muñoz Morales potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale. L’attrice è stata fotografata a Ibiza in compagnia di Fernando Nicolas, imprenditore spagnolo, alimentando le voci su una possibile relazione dopo la fine della storia con Raoul Bova e il rapporto con Andrea Iannone.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale) A pubblicare gli scatti è il settimanale Oggi, che mostra i due durante una giornata in mare trascorsa su uno yacht insieme anche alle figlie di Rocío, Luna e Alma. Secondo il magazine, tra i due sarebbe emersa una forte complicità e Fernando avrebbe già instaurato un buon rapporto con le bambine. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Rocio Munoz Morales Un Nuovo Amore e un Sorriso Ritrovato

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