Il 1 luglio, Rocio Munoz Morales era stata fotografata con Andrea Iannone a Ibiza. Oggi, il settimanale ha pubblicato immagini di Morales insieme a un altro uomo, Fernando Nicolas. La presenza di questa nuova coppia è stata documentata tramite diverse foto pubblicate recentemente. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle persone coinvolte.

Rocio Munoz Morales è stata beccata con Fernando Nicolas, Andrea Iannone è quindi un capitolo chiuso? Lo scorso 1 luglioOggiaveva pubblicato delle foto diAndrea Iannone in compagnia di una donna misteriosaad Ibiza, adesso lo stesso settimanale pubblica altri scatti diRocio Munoz Morales in compagnia di un altro uomo.Lui è Fernando Nicolas ed è un imprenditore nel settore delle discoteche e del divertimento. Dunque sembra ormai archiviata la storia tra l’attrice spagnola e il motociclista che le aveva fatto tornare il sorriso dopo la rottura con Raoul Bova. Proprio recentementeMunoz Morales ha rilasciato un’intervista in cui ha detto di essere felice al fianco di Iannonema che non voleva dare alcuna definizione al loro rapporto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rocio Munoz Morales ha dimenticato Andrea Iannone con Fernando Nicolas

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Iannone ha già dimenticato Rocío Beccato a Ibiza con un'altra!

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