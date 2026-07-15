Rocío Muñoz Morales è stata vista a Ibiza con Fernando Nicolás, un imprenditore madrileno. Le foto della loro uscita sono state pubblicate online, attirando l’attenzione dei media. La donna, recentemente uscita dalla relazione con Andrea Iannone, si trova ora al centro di voci sulla sua vita sentimentale. Le immagini mostrano l’attrice e l’imprenditore mentre passeggiano insieme sull’isola.

Nuovi rumors sulla vita sentimentale di Rocío Muñoz Morales. L’attrice spagnola è stata fotografata a Ibiza insieme all’imprenditore madrileno Fernando Nicolás. Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi mostrano momenti di complicità che alimentano le voci su una possibile nuova relazione dopo la presunta fine della frequentazione con Andrea Iannone. Rocío Muñoz Morales e Fernando Nicolás: le immagini che fanno discutere. L’estate porta con sé nuove indiscrezioni sul fronte sentimentale di Rocío Muñoz Morales. L’attrice e conduttrice spagnola è infatti finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica dopo alcune fotografie pubblicate dal settimanale Oggi, che la ritraggono in compagnia dell’imprenditore Fernando Nicolás durante una vacanza a Ibiza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Rocío Muñoz Morales volta pagina dopo Andrea Iannone: le foto con Fernando Nicolás accendono il gossip sull’estate

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Rocío Muñoz Morales e Iannone la verità sul loro rapporto

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