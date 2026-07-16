Rizoartrosi | quando il dolore al pollice non va sottovalutato

Notizia in breve

Una forma di artrosi chiamata Rizoartrosi provoca dolore alla base del pollice durante azioni quotidiane come aprire un barattolo, girare una chiave o stringere oggetti. Questa condizione si manifesta quando la cartilagine dell'articolazione si usura, rendendo i movimenti più difficili e dolorosi. La Rizoartrosi può interessare persone di diverse età, ma è più comune tra chi svolge attività manuali frequenti o ha un uso intenso del pollice.