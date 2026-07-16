Rizoartrosi | quando il dolore al pollice non va sottovalutato

Da bergamonews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forma di artrosi chiamata Rizoartrosi provoca dolore alla base del pollice durante azioni quotidiane come aprire un barattolo, girare una chiave o stringere oggetti. Questa condizione si manifesta quando la cartilagine dell'articolazione si usura, rendendo i movimenti più difficili e dolorosi. La Rizoartrosi può interessare persone di diverse età, ma è più comune tra chi svolge attività manuali frequenti o ha un uso intenso del pollice.

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Aprire un barattolo, girare la chiave nella serratura, impugnare una bottiglia o semplicemente stringere un oggetto possono diventare gesti dolorosi quando alla base del pollice si sviluppa una forma di artrosi chiamata Rizoartrosi. Si tratta di una patologia molto frequente, soprattutto dopo i 50 anni e nelle donne in menopausa, ma spesso viene sottovalutata o confusa con un semplice dolore articolare. La Rizoartrosi colpisce prevalentemente il genere femminile — si stima che interessi fino al 25-30% delle donne in menopausa. Non risparmia però gli uomini, né i soggetti più giovani che svolgono lavori manuali intensivi. Ne parliamo con il Dr. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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