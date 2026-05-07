Gio Evan | Il dolore non va evitato va attraversato Non nutrirsi di televisione non significa vivere spaesati

Gio Evan ha dichiarato che il dolore non va evitato, ma affrontato. Ha spiegato che evitare la televisione non comporta necessariamente sentirsi spaesati. Recentemente ha pubblicato il singolo Ma Bene e il libro La gioia è un duro lavoro, passando anche attraverso canzoni-preghiera. Le sue parole si concentrano sull’importanza di vivere con consapevolezza e di trovare equilibrio tra emozioni e quotidianità.

Lei vive senza tv, non legge i giornali, sta in montagna, fa mille cose: dove trova l’ispirazione? «Da tutto quello che mi sta un po’ vicino, accanto, però la mia fortuna è che ho anche tanti amici che mi aggiornano. Sono amici filtro, filtrano le notizie che sanno che posso contenere, perché un conto è non nutrirsi e non subire la televisione, un conto è vivere spaesato». Deve essere anche un po' difficile essere un suo amico. «Sì, lo ammetto. Però in realtà sono anche un po’ simpatico, quindi alleggerisco le loro mansioni». Partiamo dalla fine, da questo ultimo brano, Ma Bene, dove racconta il dolore come qualcosa da attraversare. In...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gio Evan: «Il dolore non va evitato, va attraversato. Non nutrirsi di televisione non significa vivere spaesati» Notizie correlate Djorkaeff rivela: «L’Inter vincerà lo Scudetto! Se l’Italia non va di nuovo ai Mondiali significa che c’è qualcosa che va cambiato»Calciomercato Napoli, Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo. Gio Evan e il libro che rovescia tutto: la gioia come allenamento interioreC’è un equivoco, quasi tenero, che accompagna da sempre la parola gioia: la immaginiamo leggera, improvvisa, un colpo di fortuna emotivo che arriva e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Gio Evan: «Il dolore non va evitato, va attraversato. Non nutrirsi di televisione non significa vivere spaesati»Dalle canzoni-preghiera al nuovo singolo Ma Bene, passando per il libro La gioia è un duro lavoro e il nuovo tour, Gio Evan racconta il percorso che attraversa il dolore senza anestetizzarlo, rivendic ... vanityfair.it Gio Evan e il libro che rovescia tutto: la gioia come allenamento interioreC’è un equivoco, quasi tenero, che accompagna da sempre la parola gioia: la immaginiamo leggera, improvvisa, un colpo di fortuna emotivo che arriva e ci salva. Una domenica mattina, una buona notizia, ... quotidiano.net