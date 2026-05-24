Ebola si allarga in Africa gli esperti avvertono | perché il rischio non va sottovalutato anche in Europa
L’epidemia di Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo, con un aumento di casi e decessi. Al momento, altri dieci Paesi sono stati classificati come a rischio di contagio. Gli esperti avvertono che il rischio di diffusione rimane alto e che la situazione necessita di monitoraggio continuo. Non ci sono ancora conferme di trasmissione in Europa, ma si continuano a valutare le misure di prevenzione.
Crescono casi e decessi nella Repubblica Democratica del Congo mentre altri dieci Paesi vengono indicati come a rischio: cosa sta succedendo davvero. L’emergenza Ebola in Africa torna a preoccupare la comunità internazionale. I numeri continuano a crescere nella Repubblica Democratica del Congo, indicata come epicentro dell’attuale epidemia, mentre l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana ha lanciato un allarme che amplia lo scenario: altri dieci Paesi africani risultano attualmente a rischio. Il messaggio che arriva dagli esperti, però, è doppio: non siamo davanti a uno scenario simile al Covid, ma allo stesso tempo sarebbe un errore considerare la situazione irrilevante per il resto del mondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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