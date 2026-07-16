Rivoluzione in corsia | Ora questo presidio è risorto

L'ospedale cittadino ha riacquistato funzionalità, secondo quanto dichiarato, dopo un periodo di crisi. La direzione della Asst Brianza ha mantenuto un dialogo costante con il presidio, contribuendo a questa ripresa. La ripresa viene definita come una netta inversione di tendenza rispetto a precedenti difficoltà.

"C’è stata una netta inversione di tendenza, ora possiamo davvero dire che l’ ospedale cittadino è risorto. C’è sempre stato un confronto continuo con la direzione della Asst Brianza, questo è il risultato". Il sindaco Luca Veggian ha commentato così la convocazione della commissione Servizi sociali. Un incontro dedicato all’approfondimento della sanità territoriale. "L’ ospedale di Carate Brianza sta bene – ha commentato Carlo Albero Tersalvi, direttore generale della Asst –. Ora ospita anche l’ ospedale di comunità. Abbiamo investito milioni di euro nella struttura. Qualcosa non si vede, per esempio i corposi lavori effettuati per l’adeguamento alla normativa antincendio, anche se si tratta di opere indispensabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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