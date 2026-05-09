Il cantante ha annunciato di aver superato un tumore, raccontando come l’attenzione ai segnali fisici abbia contribuito alla sua ripresa. Ora ha adottato abitudini quotidiane per tutelare la propria salute, evitando di sfruttarsi troppo. In un’intervista ha spiegato che l’ascolto del corpo e alcuni cambiamenti nelle sue routine gli sono stati utili per affrontare il percorso e mantenere il benessere.

? Punti chiave Come ha fatto l'ascolto dei segnali fisici a salvarlo?. Quali gesti quotidiani usa ora per proteggere la sua salute?. Perché l'immunoterapia è stata decisiva nel suo percorso di guarigione?. Chi sono i medici che hanno guidato la sua ripresa?.? In Breve Concerto al Teatro Nazionale di Milano l'11 maggio e all'Auditorium di Roma il 24 maggio.. Immunoterapia utilizzata per colpire i bersagli cellulari con precisione durante le cure.. Ringraziamenti ai medici Solli, Platania e Casali per l'assistenza presso Istituto Tumori e Besta.. Pausa estiva programmata per riprendere i tour musicali a partire dal mese di ottobre.. Il prossimo 11 maggio il Teatro Nazionale di Milano ospiterà Fabio Concato per un concerto che segna il suo ritorno sulle scene dopo la lotta contro un tumore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabio Concato: «Sono risorto dal tumore, ora non mi spremo come un limone»

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