Verso la fine dello show, poco prima di cantare Albachiara, Vasco Rossi ha annunciato che il 'Gallo' è risorto, riferendosi a un suo brano. La dichiarazione è stata fatta mentre l’artista regalava un’ultima sorpresa al pubblico del 'Romeo Neri'.

"Il ’Gallo’ è risorto". L’annuncio è arrivato verso la fine show, poco prima di fare Albachiara. È arrivato quando Vasco ha voluto regalare al suo popolo che gremiva il ’Romeo Neri’ un’ultima sorpresa. Anzi, "la vera sorpresa della serata" Così l’ha definita il rocker e così è stata accolta dal pubblico. Perché il ritorno sul palco del ‘Gallo’ Claudio Golinelli era tutt’altro che scontato. Solo qualche settimana fa lo storico bassista del Blasco aveva annunciato su queste pagine di aver dovuto rinunciare al nuovo tour, a causa di una broncopolmonite che l’aveva costretto a fermarsi. Invece, contro ogni previsione, Golinelli è riuscito a recuperare in tempo per presentarsi al suo fianco e condividere di nuovo la scena con Vasco in entrambe le serate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Gallo’ è risorto: "Al Komandante non puoi dire no"

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