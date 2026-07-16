Rivelate le cause della morte di Sam Neill l'attore di Jurassik Park è morto di polmonite

Sam Neill, attore noto per il ruolo in Jurassic Park, è morto il 13 luglio a causa di una polmonite. La famiglia ha riferito che il decesso è stato improvviso e inaspettato. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico.

Sono state rese note le cause della morte di Sam Neill, il noto attore scomparso lo scorso 13 luglio. Il volto di Jurassic Park aveva contratto una polmonite, che ha causato il suo decesso, definito dai suoi cari "inaspettato e improvviso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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