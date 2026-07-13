È morto a 78 anni Sam Neill la famiglia dell’attore di Jurassik Park | Morte improvvisa e inaspettata

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni per cause sconosciute, non legate alla sua precedente battaglia contro il linfoma. La famiglia ha comunicato che la morte è stata improvvisa e inaspettata. L’attore aveva affrontato con successo il cancro, sottoponendosi a trattamenti che avevano portato alla remissione. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

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È morto a 78 anni, per ragioni slegate alla sua battaglia contro il linfoma che lo aveva colpito, l’attore Sam Neill. Protagonista di Jurassik Park, si era sottoposto a un trattamento che gli aveva permesso di guarire dal cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Addio a Sam Neill, l'attore di Jurassic Park è morto di tumore: aveva 78 anni

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