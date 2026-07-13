È morto a 78 anni Sam Neill la famiglia dell’attore di Jurassik Park | Morte improvvisa e inaspettata

L’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni per cause sconosciute, non legate alla sua precedente battaglia contro il linfoma. La famiglia ha comunicato che la morte è stata improvvisa e inaspettata. L’attore aveva affrontato con successo il cancro, sottoponendosi a trattamenti che avevano portato alla remissione. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

È morto a 78 anni, per ragioni slegate alla sua battaglia contro il linfoma che lo aveva colpito, l’attore Sam Neill. Protagonista di Jurassik Park, si era sottoposto a un trattamento che gli aveva permesso di guarire dal cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Addio a Sam Neill, l'attore di Jurassic Park è morto di tumore: aveva 78 anni

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Morto l’attore Sam Neill, il dottor Alan di ‘Jurassic Park’. Aveva 78 anniL’attore neozelandese Sam Neill, noto per il ruolo del dottor Alan in ‘Jurassic Park’, è morto a 78 anni.

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Tutti i fan del cinema ricorderanno quel suo sguardo: la sorpresa di rivedere, vivi e vegeti, un bel po’ di dinosauri. È morto a 78 anni l’attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il ruolo di protagonista in Jurassik Park dove aveva interpretato il paleontologo x.com

Triste sentire della scomparsa del leggendario attore Sam Neill. Un attore fantastico con tanti bei film. È scomparso all'età di 78 anni. Che possa riposare in pace… Quali sono alcuni dei tuoi film preferiti con Sam Neill? reddit

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