ritardi inaccettabili sui referti

"Non sono più accettabili i ritardi delle refertazioni degli esami istologici, è una situazione insostenibile. Così i malati non possono curarsi". È quanto scrive Michele Caporossi, di "Progetto Marche." "Sono rimasto colpito – sottolinea il consigliere regionale – dall’ennesima segnalazione sulle pagine del Resto del Carlino in cui si riferisce delle difficoltà a Macerata. Ma segnalazioni arrivano da mesi da ogni zona della Regione e stridono con i sorrisi ed i tagli del nastro per mura che rischiano di restare vuote o che vengono attivate con qualche unità di personale sottratta ad un’altra struttura". Caporossi afferma che non voleva e non vuole essere Cassandra: "Basta osservare la situazione della sanità marchigiana con buon senso, con responsabilità, con la voglia di fare qualcosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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