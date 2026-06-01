Protesta degli sfollati di Santa Maria Ferrara | Inaccettabili i ritardi nei contributi alle famiglie che hanno perso la casa

Gli sfollati di Santa Maria, a Ferrara, hanno manifestato contro i ritardi nell’erogazione dei contributi destinati alle famiglie che hanno perso la casa a causa di un dissesto idrogeologico. Le famiglie e chi si è occupato della richiesta hanno segnalato che i pagamenti sono ancora in sospeso, causando preoccupazioni e disagio. La protesta si è concentrata sulla richiesta di una risposta immediata e concreta da parte delle autorità competenti.

“Le preoccupazioni espresse dalle famiglie e da chi sta richiamando l’attenzione sul ritardo nell’erogazione dei contributi destinati ai cittadini che hanno perso la propria abitazione a causa del dissesto idrogeologico, sono assolutamente fondate e meritano una risposta concreta e immediata". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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