Sanità la protesta di Forza Italia | Ritardi intollerabili nei referti delle analisi nelle zone montane del Parmense

Nuove segnalazioni evidenziano un aumento dei disservizi nella consegna dei referti delle analisi di laboratorio nelle aree montane della provincia di Parma. Secondo quanto riferito, i ritardi nella refertazione stanno causando preoccupazione tra i residenti, che devono affrontare attese più lunghe del normale. La situazione ha portato alla protesta di un partito politico locale, che ha denunciato le problematiche legate all’assistenza sanitaria in quelle zone.

"Stanno emergendo disservizi sempre più frequenti nella refertazione degli esami di laboratorio per i cittadini delle zone montane della provincia di Parma”. Lo denuncia Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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A oltre tre anni e mezzo dall’inizio della legislatura, Forza Italia è cresciuta di 12 parlamentari tra Camera e Senato, mentre il Movimento 5 Stelle ne ha persi 6. Hanno perso seggi anche la Lega (-5), Azione (-4), AVS (-3), PD (-2) e FdI (-1), mentre NM e IV han x.com