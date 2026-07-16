Un esperto ha spiegato che le prese di fondo delle piscine sono generalmente sicure, ma ha avvertito sulla prudenza da adottare con gli idromassaggi. L’attenzione si concentra sulla possibilità di incidenti, come quello di una tredicenne risucchiata da un bocchettone e in condizioni critiche. La normativa prevede controlli e sistemi di sicurezza, ma non elimina completamente il rischio di incidenti, specialmente in presenza di dispositivi come gli idromassaggi.

All’indomani del grave incidente di Sestri Levante, dove una 13enne risucchiata dal bocchettone di una piscina è in condizioni gravissime, un esperto installatore illustra la normativa e i possibili problemi in cui si può incorrere. “Adesso per normativa una piscina ha due prese che aspirano l’acqua dal fondo, e in più gli skimmer o la griglia intorno di sfioro, che aspira l’acqua dall’alto. Le due prese di fondo in genere sono azionate insieme a tutta l’aspirazione, quindi non hanno una grande potenza di aspirazione. Se per caso metti la mano su una, tira l’altra e non si attaccano assolutamente, non c’è questo problema”. A spiegarlo a LaPresse è il titolare dell’impresa specializzata in costruzione e installazione di piscine Aqualife, Maurizio Ceccariglia, spiegando come funziona la normativa per la costruzione delle piscine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Risucchiata da bocchettone in piscina, l’esperto: “Le prese di fondo sono sicure, attenzione a idromassaggi”

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