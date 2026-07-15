Una ragazza di 13 anni è stata estratta da un bocchettone di una piscina in una struttura balneare a Sestri Levante, Genova. È stata soccorsa in condizioni gravi e trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato all’interno di una piscina pubblica, dove la giovane è stata risucchiata dal dispositivo di aspirazione. Non ci sono dettagli su eventuali misure di sicurezza o cause dell’incidente.

Una ragazzina di 13 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina all'interno di una struttura balneare di Sestri Levante, Genova.Un incidente avvenuto in pochi secondi mentre la ragazzina stava nuotando nella piscina, risucchiata dal bocchettone per i capelli. La piccola è rimasta sott'acqua, soccorsa immediatamente è stata riportata in superficie e affidata alle cure del 118, che ha disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese dov'è arrivata in condizioni gravissime, dopo essere stata rianimata. Si tratta del secondo incidente in condizioni simili avvenuto in Liguria da maggio ad oggi, quando un'altra bambina era stata soccorsa in una piscina di Celle Ligure sulla riviera di ponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Genova: tredicenne risucchiata da bocchettone in piscina, è grave

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